ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 30 июня 2026, 17:35

Кто пойдет на выборы в ЗакС от "Яблока" по одномандатным округам

фото ЗакС политика Кто пойдет на выборы в ЗакС от "Яблока" по одномандатным округам

Петербургское отделение "Яблока" 30 июня огласило список кандидатов на выборы в Законодательное собрание Петербурга по одномандатным округам. Партия выдвинула претендентов по всем избирательным округам, кроме округа №19, а также по всем 25 региональным группам. Часть кандидатов-одномандатников возглавили соответствующие территориальные группы. Отметим, депутат Заксобрания Дмитрий Анисимов возглавил общегородскую часть списка и намерен баллотироваться по избирательному округу №4.

Кандидаты "Яблока" в Заксобрание Петербурга по одномандатным округам:

  • Округ №1 — экс-депутат МО "Коломна" Илья Киселев (реггруппа №1)
  • Округ №2 — глава петербургского "Яблока" Ольга Цепилова (реггруппа №2)
  • Округ №3 — экс-член ТИК Федор Агеев (реггруппа №3)
  • Округ №4 — замглавы фракции "Яблоко" в ЗакСе Дмитрий Анисимов
  • Округ №5 — специалист по госуправлению Илья Таиров (реггруппа №5)
  • Округ №6 — студент-политолог Марина Песляк (реггруппа №6)
  • Округ №7 — предприниматель Платон Васильев (реггруппа №7)
  • Округ №8 — экс-депутат МО "Ржевка" Владимир Виноградов (реггруппа №8)
  • Округ №9 — маркетолог Анастасия Кизюкова (реггруппа №9)
  • Округ №10 — разработчик ПО Илья Фертиков (реггруппа №10)
  • Округ №11 — режиссер Ольга Иванова (реггруппа №11)
  • Округ №12 — детский врач-реаниматолог Ольга Юркевич (реггруппа №12)
  • Округ №13 — строитель Андрей Орлов (реггруппа №13)
  • Округ №14 — руководитель кофейни Светлана Богомазова (реггруппа №14)
  • Округ №15 — инженер Андрей Степаненко (реггруппа №15)
  • Округ №16 — машинист крана Екатерина Грубова (реггруппа №16)
  • Округ №17 — директор НКО в сфере экологии Петр Левин
  • Округ №18 — юрист Ярослав Тамбовцев (реггруппа №18)
  • Округ №20 — политолог Дмитрий Хорзов
  • Округ №21 — адвокат Антон Костик (реггруппа №21)
  • Округ №22 — хирург Адриан Гранишевский (реггруппа №22)
  • Округ №23 — правозащитник Сергей Мухин
  • Округ №24 — экс-депутат из Архангельской области Михаил Буторин (реггруппа №24)
  • Округ №25 — инженер-технолог Мария Васильева (реггруппа №25)

Анисимову 35 лет. Он стал самым молодым депутатом Заксобрания седьмого созыва. Получил мандат сложившего полномочия Александра Шишлова. На выборах 2021 года баллотировался в петербургский парламент и Госдуму, однако пройти ему не удалось.

Некоторые "яблочники" не смогли принять участия в выборах, поскольку ранее привлекались к административной ответственности по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Лица, признанные виновными в этом правонарушении, не могут баллотироваться на выборах любого уровня в течение года. В Петербурге санкции по этой статье подверглись депутат Заксобрания Ольга Штанникова, ее теперь уже бывший коллега Александр Шишлов и председатель партии Николай Рыбаков. Сейчас фракция "Яблоко" в городском парламенте разрабатывает законопроект о допуске соратников к участию в выборах.

Единый день голосования состоится 20 сентября. Петербуржцам предстоит выбирать депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". Довыборы пройдут в МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Анисимов Дмитрий Игоревич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама