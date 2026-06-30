Кто пойдет на выборы в ЗакС от "Яблока" по одномандатным округам

Петербургское отделение "Яблока" 30 июня огласило список кандидатов на выборы в Законодательное собрание Петербурга по одномандатным округам. Партия выдвинула претендентов по всем избирательным округам, кроме округа №19, а также по всем 25 региональным группам. Часть кандидатов-одномандатников возглавили соответствующие территориальные группы. Отметим, депутат Заксобрания Дмитрий Анисимов возглавил общегородскую часть списка и намерен баллотироваться по избирательному округу №4.

Кандидаты "Яблока" в Заксобрание Петербурга по одномандатным округам:

Округ №1 — экс-депутат МО "Коломна" Илья Киселев (реггруппа №1)

Округ №2 — глава петербургского "Яблока" Ольга Цепилова (реггруппа №2)

Округ №3 — экс-член ТИК Федор Агеев (реггруппа №3)

Округ №4 — замглавы фракции "Яблоко" в ЗакСе Дмитрий Анисимов

Округ №5 — специалист по госуправлению Илья Таиров (реггруппа №5)

Округ №6 — студент-политолог Марина Песляк (реггруппа №6)

Округ №7 — предприниматель Платон Васильев (реггруппа №7)

Округ №8 — экс-депутат МО "Ржевка" Владимир Виноградов (реггруппа №8)

Округ №9 — маркетолог Анастасия Кизюкова (реггруппа №9)

Округ №10 — разработчик ПО Илья Фертиков (реггруппа №10)

Округ №11 — режиссер Ольга Иванова (реггруппа №11)

Округ №12 — детский врач-реаниматолог Ольга Юркевич (реггруппа №12)

Округ №13 — строитель Андрей Орлов (реггруппа №13)

Округ №14 — руководитель кофейни Светлана Богомазова (реггруппа №14)

Округ №15 — инженер Андрей Степаненко (реггруппа №15)

Округ №16 — машинист крана Екатерина Грубова (реггруппа №16)

Округ №17 — директор НКО в сфере экологии Петр Левин

Округ №18 — юрист Ярослав Тамбовцев (реггруппа №18)

Округ №20 — политолог Дмитрий Хорзов

Округ №21 — адвокат Антон Костик (реггруппа №21)

Округ №22 — хирург Адриан Гранишевский (реггруппа №22)

Округ №23 — правозащитник Сергей Мухин

Округ №24 — экс-депутат из Архангельской области Михаил Буторин (реггруппа №24)

Округ №25 — инженер-технолог Мария Васильева (реггруппа №25)

Анисимову 35 лет. Он стал самым молодым депутатом Заксобрания седьмого созыва. Получил мандат сложившего полномочия Александра Шишлова. На выборах 2021 года баллотировался в петербургский парламент и Госдуму, однако пройти ему не удалось.

Некоторые "яблочники" не смогли принять участия в выборах, поскольку ранее привлекались к административной ответственности по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП). Лица, признанные виновными в этом правонарушении, не могут баллотироваться на выборах любого уровня в течение года. В Петербурге санкции по этой статье подверглись депутат Заксобрания Ольга Штанникова, ее теперь уже бывший коллега Александр Шишлов и председатель партии Николай Рыбаков. Сейчас фракция "Яблоко" в городском парламенте разрабатывает законопроект о допуске соратников к участию в выборах.

Единый день голосования состоится 20 сентября. Петербуржцам предстоит выбирать депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". Довыборы пройдут в МО "Новоизмайловское", МО "Красненькая речка" и МО "Оккервиль".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру