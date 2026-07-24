Главе петербургского "Яблока" Цепиловой отказали в регистрации на выборы в ЗакС

Территориальная избирательная комиссия №30 на заседании 24 июля отказала в регистрации на выборы в Законодательное собрание Петербурга кандидату "Яблока", главе регионального отделения партии Ольге Цепиловой, сообщила политик ЗАКС.Ру. Она собиралась баллотироваться по округу №2.

В беседе ЗАКС.Ру "яблочница" рассказала, что сотрудники комиссии сочли основанием для отказа в регистрации дату на документе об отсутствии иностранных финансовых активов. По словам Цепиловой, теризбирком посчитал дату 27 июня ошибкой в представленной справке. Отметим, аналогичную причину для отказа в регистрации на выборы называли в ТИК №48 юристу Антону Костику, который также планировал баллотироваться от "Яблока".

Партия выдвигала Цепилову по избирательному округу №2, частично расположенному во Фрунзенском, Центральном и Адмиралтейском районах города. На этой территории планируют конкурировать депутат Заксобрания Александр Ржаненков ("Единая Россия"), Денис Малиновский (КПРФ), Татьяна Есипенко ("Новые люди") и Кристина Горбань (ЛДПР). Этап регистрации прошли Ржаненков, Есипенко и Горбань. Кандидат от "Справедливой России" Ирина Туманова получила отказ комиссии зарегистрировать ее на выборах. Претендент от "Зеленых" утратил статус выдвинутого кандидата.

Цепилова родилась в Выборге в 1958 году. В 1983 году окончила экономический факультет Ленинградского государственного университета по специальности "политическая экономия". Работает в Социологическом институте Российской академии наук, где возглавляет научно-исследовательскую группу социальной экологии. С 2009 по 2012 год занимала должность зампредседателя петербургского отделения партии "Яблоко". В сентябре 2024 года ее назначили на пост главы реготделения партии.

Ранее днем Горизбирком отказал в регистрации списка кандидатов в депутаты городского парламента, выдвинутых "Яблоком" по единому избирательному округу. По данным комиссии, партия представила первый финансовый отчет с подписью уполномоченного представителя по финансовым вопросам, который в момент подписания документа не имел соответствующих полномочий. В пресс-службе партии заявили, что им не дали заранее ознакомиться с проектом решения. До этого на заседании члены ГИК зарегистрировали списки КПРФ, "Новых людей" и "Справедливой России".

Отметим, проблемы с регистрацией также возникли у кандидатов "Новых людей" и "Справедливой России". В частности, отказы в регистрации на выборы получили по крайней мере четыре человека из "Новых людей": Дмитрий Гинтовт, Ольга Тенищева, Дмитрий Маслов и Евгений Жаров. Накануне теризбирком также отказал в регистрации претендентам от "Справедливой России", в частности, Ирине Тумановой, Александре Смолиной и экс-депутату МО "Большая Охта" Манефе Королевой. По словам главы ГИК Максима Мейксина, жалобы кандидатов на действия ТИК комиссия начнет рассматривать на следующей неделе.

Екатерина Гусева / Фото: Петербургское отделение "Яблока"