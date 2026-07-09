"Яблоко" принесло в Горизбирком документы на выборы в ЗакС

Представители партии "Яблоко" 9 июля подали в Петербургскую избирательную комиссию документы на выборы в Законодательное собрание. В передаче бумаг участвовали депутат городского парламента Дмитрий Анисимов и другие представители партии.

Утром 9 июля глава фракции "Яблоко" в Заксобрании Ольга Штанникова заявила, что подписала документы кандидатов от партии на выборы в городской парламент.

Ранее "яблочники" подавали документы в Центральную избирательную комиссию для участия в выборах депутатов Госдумы. Представители ЦИК выявили ошибки в документах 19 кандидатов федерального списка и у шести одномандатников. Партийцы заявляли, что замечания носят технический характер. Заверение списков кандидатов от партии в Центризбиркоме состоится в пятницу, 10 июля.

Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Петербуржцы будут выбирать депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". Еще в трех муниципалитетах проведут довыборы.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру