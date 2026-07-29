Половина кандидатов от "Коммунистов России" отчитались о нулевом доходе

Каждый второй кандидат от "Коммунистов России" на выборах в Государственную думу не заработал в 2025 году ни одного рубля, информацию об этом опубликовал 29 июля Центризбирком. Данные представлены в сводной таблице по кандидатам, выдвинутым на выборы в Государственную думу по списку партии. Годовой доход лидера партии Сергея Малинковича составил 217,4 тысячи рублей.

Судя по представленной декларации, недвижимости и транспорта в собственности у Малинковича нет. У него имеются 10 банковских счетов, общая сумма остатка на которых составляет 127,9 тысячи рублей.

Всего по списку "Коммунистов России" баллотируются 266 человек. По подсчетам ЗАКС.Ру, 128 выдвинутых партией кандидатов, то есть почти половина, отчитались о нулевом доходе в 2025 году. Кандидаты Сергей Гукасян и Елена Гладилина указали годовой заработок в размере семи и девяти копеек соответственно. Деньги они получили от вкладов в банке. Несколько больше оказался доход Анны Чудаковой, которая заработала 23 копейки.

Больше других заработал в 2025 году кандидат Сергей Воробьев, он отчитался о 32 млн рублей дохода. Выдвиженец задекларировал 6,36 соток земли и садовый домик в Ставропольском крае, две квартиры и автомобили "КАМАЗ" и Toyota RAV4.

Сам Малинкович не увидел ничего удивительного в поданных соратниками декларациях. Корреспонденту ЗАКС.Ру он заявил, что "Коммунисты России" не являются партией состоятельных людей, и доходы выдвинутых ею кандидатов "либо очень малы, либо невелики".

— У меня ближайшее окружение, я могу сказать, это ленинградская партийная организация, московская, те, которые я лучше знаю. Там, в принципе, и нет у людей особенно ничего. Потому, что они занимаются партийной работой. У нас много пенсионеров, у многих имущество записано на членов семьи, так им и помогают члены семьи. Вот живут они, может быть, в квартирах, которых они собственниками не являются, ну и что, это семейное дело, это никого не касается, — заявил Малинкович.

Лидер партии допустил, что кто-то из выдвиженцев мог допустить ошибки при составлении отчетности. По его мнению, здесь нет ничего необычного. В дальнейшем сотрудники избирательной комиссии перепроверят поданные данные и откорректируют их, добавил он.

Центризбирком зарегистрировал список "Коммунистов России" на выборы в Госдуму накануне, 28 июля. Кроме них, за места в федеральном парламенте по спискам будут бороться представители "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Новых людей", Партии пенсионеров, "Родины", "Справедливой России" и "Яблока". На сайте ЦИК выложены декларации, поданные партийцами. Из них можно узнать, например, что единоросс Сергей Боярский отчитался о более чем 21 млн рублей, заработанном в 2025 году. Депутат Законодательного собрания Дмитрий Анисимов ("Яблоко") отчитался об 1,2 млн заработанных рублей.

Сведения о доходах кандидатов, баллотирующихся в ЗакС, публикует Петербургская избирательная комиссия. Например, депутат Александр Рассудов, идущий на выборы от КПРФ, отчитался о 226 млн рублей заработка. Лидер фракции "Новые люди" Дмитрий Павлов заработал 5,9 млн рублей. О доходах кандидатов, выдвинутых "Единой Россией" и "Зелеными", читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга / Фото: "Коммунисты России"