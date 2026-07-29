Глава петербургской "Родины" Анохин заработал в 2025 году 2,9 млн рублей

Общая сумма доходов главы петербургского отделения "Родины" Андрея Анохина с оставила в 2025 году 2,86 млн рублей, следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии. Политик представил декларацию доходов и расходов в качестве кандидата на выборы в Государственную думу.

Судя по декларации, партиец владеет примерно третью жилого дома в Ленинградской области площадью 152,9 квадратных метров, а также квартирой в Петербурге размером 84,3 квадратных метра. Кроме того, у него также есть доля в еще одной квартире.

Из транспортных средств в собственности политика указан легковой автомобиль Skoda Rapid 2018 года выпуска. У Анохина открыты три банковских счета, на которых на момент подачи документов в Центризбирком находилось чуть более 125 тысяч рублей.

В качестве источников дохода глава петербургской "Родины" указал зарплату и иные средства, полученные во время работы в Смольном на должности зампредседателя комитета по делам Арктики. Напомним, Анохин работал в ведомстве в период с 2021 по 2025 год, однако покинул городскую администрацию после реорганизации комитета.

Сегодня утром Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов "Родины" на выборы в Госдуму. Анохин баллотируется в нижнюю палату парламента под первым номером в составе региональной группы от Петербурга. Партия выдвинула его кандидатом в конце июня.

Отметим, в избирательной кампании по выборам в Законодательное собрание Петербурга "Родина" участия не принимает. Реготделение партии не смогло пройти этап заверения списка кандидатов в Горизбиркоме. По словам членов комиссии, причиной отказа стало отсутствие в представленных документах ряда необходимых бумаг, в том числе самого избирательного списка, копии документа о регистрации объединения и заявлений кандидатов о согласии баллотироваться.

До решения избирательной комиссии Анохин анонсировал сбор подписей в поддержку выдвижения, рассчитывая "повторить политический рекорд "Зеленых" и собрать более 20,6 тысяч подписей за три дня. В итоге он сообщил о сборе только 125 подписей за сутки. Продолжать "политический эксперимент" после отказа Горизбиркома партийцы не стали и решили сосредоточиться на подготовке к выборам в Госдуму.

Сейчас на сайте Центризбиркома опубликованы декларации всех партий, успешно прошедших регистрацию федерального списка на выборы в нижнюю палату парламента: "Единой России", "Новых людей", КПРФ, ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Коммунистов России", Партии пенсионеров и "Справедливой России". Например, ранее ЗАКС.Ру рассказывал о доходе депутата Госдумы Сергея Боярского. Судя по декларации, политик заработал за 2025 год свыше 21 млн рублей. Похожие отчеты зарегистрированных кандидатов на выборы в Заксобрание размещены на сайте Горизбиркома. Подробнее о финансовом положении петербургских депутатов читайте в материале ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру