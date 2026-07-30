ЦИК зарегистрировала федеральный список "Зеленых" на выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия 30 июля зарегистрировала федеральные списки кандидатов "Зеленых" на выборы в Государственную думу. Решения члены комиссии приняли единогласно. По списку "Зеленых" в нижнюю палату парламента планируют баллотироваться 256 человек. Еще пять кандидатов исключили по просьбе самой партии.

— Предлагается зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва, выдвинутый политической партией "Зеленые", в количестве 256 человек, выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного образца, — сказал член ЦИК Николай Левичев.

На заседании комиссии присутствовали депутат Законодательного собрания Петербурга Марина Шишкина, а также глава московского отделения "Зеленых" Александра Кудзагова и председатель ненецкого отделения партии Руслан Хвостов. Им вручили удостоверения о регистрации на выборы.

Шишкина возглавляет федеральный список "Зеленых" на выборы в федеральный парламент. Кудзаговой и Хвостову достались второе и третье место в партийном списке соответственно. Их кандидатуры партия утвердила еще в начале июля.

"Зеленые" последними прошли этап регистрации в Центризбиркоме. До них регистрацию федерального списка на выборы в Госдуму получили Партия прямой демократии, "Справедливой России", ЛДПР, "Единой России", "Новых людей", КПРФ, "Родины" и "Яблока". Всего этап регистрации прошли 11 политических объединений.

Выборы назначены на 20 сентября 2026 года. Голосование по ним пройдет с 18 по 20 сентября. В Петербурге, кроме депутатов Госдумы, выберут депутатов Законодательного собрания и МО "Автово". Еще в трех муниципалитетах состоятся дополнительные выборы.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру