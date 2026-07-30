ЦИК зарегистрировала список Партии прямой демократии на выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия в ходе заседания 30 июля зарегистрировала федеральный список кандидатов от Партии прямой демократии, которые поучаствуют в выборах депутатов Государственной думы, сообщило РИА "Новости". Всего в список вошли 236 кандидатов.

В Центризбиркоме список кандидатов от Партии прямой демократии заверили 17 июля. Документы для участия в выборах представители партии подали в ЦИК 11 июля. Два дня спустя, 13 июля, партийцам сообщили об ошибках в оформлении документов. От формирования общефедеральной части списка представители Партии прямой демократии отказались.

Ранее ЦИК зарегистрировала списки кандидатов на выборы в Госдуму от "Единой России", "Яблока", "Родины", КПРФ, ЛДПР, "Коммунистов России", "Справедливой России", "Новых людей" и Партии пенсионеров.

Выборы депутатов Госдумы назначены на 20 сентября, голосование по ним будет длиться в течение трех дней. Петербуржцы также выберут депутатов Законодательного собрания и МО "Автово". Еще в трех муниципалитетах пройдут довыборы.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру