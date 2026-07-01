Ведомости: Горячева может пойти на выборы в Госдуму от Ленобласти

Депутат Государственной думы Ксения Горячева возглавит список региональной группы "Новых людей" от Ленинградской области на выборах в нижнюю палату парламента, сообщили 1 июля "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к партии. По информации одного из собеседников издания, смена региона связана со "специфическими договоренностями с губернатором". В предыдущий созыв Госдумы Горячева шла от Петербурга.

Вместо Горячевой лидером региональной группы "Новых людей" от Северной столицы на выборах в Госдуму станет бывший директор одного из филиалов ГУП "Мосгортранс" Павел Корытников. Он руководил подразделением "Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод "СВАРЗ", специализирующимся на производстве общественного транспорта. В 2024 году Корытников баллотировался в Московскую городскую думу. До этого он жил в Петербурге и окончил в городе Северо-Западную академию государственной службы.

Горячева была секретарем петербургского регионального отделения "Новых людей", осенью 2021 года она пошла от города на выборы в Госдуму под первым номером в составе партийного списка. В федеральном парламенте занимает должность первого заместителя председателя думского комитета по науке и высшему образованию.

Екатерина Гусева / Фото: Ксения Горячева