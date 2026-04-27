Депутаты ЗакСа хотят проверять школьников и студентов на наркотики

В Мариинском дворце 27 апреля прошло совещание о внедрении новых мер профилактики наркотической зависимости среди молодежи на базе комиссии по вопросам правопорядка и законности, сообщили в пресс-службе городского парламента. Участники встречи планируют обязать школьников, студентов колледжей и вузов проходить социально-психологическое тестирование и медицинские осмотры. На совещании присутствовали депутаты Заксобрания Константин Чебыкин, Наталия Астахова, представители комитетов по культуре, по здравоохранению, по физической культуре и спорту, по науке и высшей школе, специалисты антинаркотической комиссии администрации губернатора, медики, а также сотрудники полиции.

По мнению участников дискуссии, профилактические мероприятия затрагивают слишком малую часть молодежи. Они решили направить обращение в государственный антинаркотический комитет и профильные министерства с предложением изменить действующее законодательство и внести в него новые требования к проведению профилактических мероприятий среди молодых людей. Над текстом обращения будут работать члены постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности Заксобрания.

"Существует определенный постановлением правительства РФ перечень специальностей, по которым наркозависимый работать не может. Поэтому мы предлагаем выявлять таких людей ещё на стадии обучения. Студенты каждый год проходят медицинский осмотр. В него необходимо ввести исследование на употребление наркотических средств и психотропных веществ ", - отметил Чебыкин.

Кроме того, депутат отметил, что сейчас школьники старше 15 лет могут самостоятельно оформить согласие на медицинский осмотр. При этом молодые люди, которые употребляют запрещенные вещества, без каких-либо последствий отказываются от осмотра.

Смольный и представители МО также принимают меры по профилактике наркотической зависимости среди молодежи. В апреле администрации районов и комитеты начали проводить семинары, спектакли и флешмобы в рамках месячника антинаркотических мероприятий, следует из данных портала "Антинаркотическая политика Петербурга".

