ЗакС рассмотрит возможность тратить маткапитал на медуслуги для детей у ИП

В Петербурге могут разрешить использование регионального материнского капитала для оплаты медицинских услуг, оказываемых детям индивидуальными предпринимателями. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Законодательного собрания 22 апреля депутаты Всеволод Беликов, Анастасия Мельникова, Александр Новиков, Владимир Носов и Денис Четырбок, обратил внимание ЗАКС.Ру.

Список направлений для использования маткапитала устанавливается законом Петербурга. В частности, родители вправе тратить полученные деньги на уплату страховых взносов на добровольное медицинское страхование ребенка, а также на получение им платной помощи в медицинских организациях.

Теперь же депутаты предлагают включить в перечень и получение платных медицинских услуг у индивидуальных предпринимателей, законно действующих на территории России.

"Необходимость внесения предлагаемых изменений обусловлена потребностью в диверсификации возможных направлений использования мер государственной поддержки, предусмотренных законом Санкт-Петербурга", — говорится в пояснительной записке к инициативе.

В 2026 году размер регионального материнского капитала составляет в Петербурге 224 тысячи рублей. Выплата положена при рождении третьего и последующих детей.

В середине апреля ЗакС принял в третьем чтении закон, позволяющий использовать маткапитал на установку окон, лоджий и входных дверей в садовых домах, расположенных в Петербурге или Ленобласти.

