Рецепты Шишкиной издали в формате книги "НЕполитическая кухня"

Лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" в Законодательном собрании Петербурга Марина Шишкина 25 апреля поделилась с подписчиками фотографией кулинарного дневника собственных рецептов "НЕполитическая кухня", которую издали ее коллеги. Депутат не уточнила, кто именно сделал ей такой подарок. Лидер фракции отметила день рождения 14 апреля.

"Мои любимые коллеги сделали мне бесценный подарок. Издали мою скромную "НЕполитическую кухню". Тронута до слез. И даже несовершенство моих рецептов и картинок к ним, незатейливая стилистика, лаконичность изложения не могут меня расстроить. Так все это трогательно и неожиданно", — написала Шишкина в соцсетях.

Книга с белой обложкой и зеленым шрифтом выполнена в минималистичном стиле, содержит все рецепты, опубликованные в социальных сетях депутата, а также фотографии блюд.

Рубрика "НЕполитическая кухня Марины Шишкиной" появилась в соцсетях депутата в августе 2023 года и продолжает выходить до сих пор. Сейчас формат насчитывает 130 рецептов блюд. Депутат делится публикациями в выходные дни в еженедельном, за редкими исключениями, режиме. В них она указывает пошаговую инструкцию приготовления с точными граммовками продуктов и не боится экспериментировать с ингредиентами и кухнями различных стран. В дополнение к посту депутат приводит историческую справку или интересный факт, связанный с блюдом. Так, за последнее время Шишкина рассказала о рецепте творожных кексов, жюльена и беляшей, а также учила подписчиков готовить русский хумус с лепешкой и печеную морковь с постным майонезом. В августе 2025 года депутат поделилась юбилейным, сотым по счету рецептом.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру