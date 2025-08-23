Шишкина поделилась с подписчиками сотым по счету рецептом

Глава фракции СРЗП в Законодательном собрании Марина Шишкина выложила 23 августа юбилейный, сотый по счету кулинарный рецепт в своем telegram-канале. В этот раз она поделилась с подписчиками премудростями приготовления лепешки с зеленью по-петербургски.

"Друзья, у нас сегодня юбилейный, сотый, выпуск НЕполитической кухни. <...> Сегодня будем делать абсолютно интернациональное блюдо. Его вариантов множество. Народы мира называют его по-разному: и кутаб, и пита, и галета, и хычин, и фокачча, и тортилья, и женгялов хац, и гёзлеме. Мы же сделаем наш родной вариант", — обратилась к читателям Шишкина.

Вкратце суть рецепта сводится к тому, чтобы закатать мелко порубленную зелень в тонкие пресные лепешки и пожарить на сковороде без масла. Как отметила политик, в качестве начинки также можно использовать сыр, творог или мясо.

Как правило, в дополнение к каждому рецепту Шишкина прикладывает небольшой экскурс в историю представленного блюда или же подобных ему, либо рассказывает интересные факты об ингредиентах. В этот раз она написала о том, что собой представлял известный всем по сказке колобок.

Рецептами Шишкина делится в еженедельном, за редкими исключениями, режиме. Посты выходят по выходным. Первый из них появился в канале в августе 2023 года. За прошедшее время она публиковала среди прочего рецепты сырников, рассольника и солянки, шакшуки и малосольных помидоров, учила подписчиков тушить кролика в сливках и делать варенье из лисичек.

Отметим, что в Заксобрании имеются и другие не чуждые кулинарии депутаты. Так, Анастасия Мельникова ("Единая Россия") в начале августа выкладывала рецепт абрикосового варенья. Ее соратник по фракции Юрий Гладунов рецепты не выкладывал, зато поделился видеороликом с заготовками на зиму.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру