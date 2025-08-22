ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
22 августа 2025, 16:17

Малькевич встретился с новым руководителем Мариуполя Антоном Кольцовым

фото ЗакС политика Малькевич встретился с новым руководителем Мариуполя Антоном Кольцовым

Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Малькевич передал главе Мариуполя Антону Кольцову текст и партитуру песни "Гимн Мариуполя". Встреча состоялась по поручению председателя городского парламента Александра Бельского. О своей поездке в город-побратим Малькевич рассказал в telegram-канале 21 августа. 

"Встреча с Антоном Викторовичем прошла в теплой, доверительной атмосфере. Нас связывает давнее сотрудничество, которое началось еще в то время, когда Кольцов возглавлял правительство Запорожской области, а я создавал в регионе телерадиокомпанию "За!ТВ" и медиахолдинг "За!Медиа", - написал Малькевич в своих соцсетях. 

Кольцов возглавил Мариуполь в июле 2025 года. С июня 2022 года по май 2024 года он занимал должность председателя правительства Запорожской области. 

До Кольцова городской администрацией руководил Олег Моргун. Он занимал этот пост с 2022 года. В начале июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Моргун переходит на другую работу. Сейчас он возглавляет представительство Петербурга в Мариуполе. 

Константин Леньков


