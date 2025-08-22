ЗакС обратился в КСП из-за субсидий частным школам

Бюджетно-финансовый комитет Заксобрания Петербурга поручил Контрольно-счетной палате города разобраться с высокими субсидиями частным школам, сообщил депутат ЗакСа Андрей Рябоконь ("Единая Россия") 22 августа. Сам парламентарий обратился в правительство города с предложением перераспределять средства, запрашиваемые на подобные цели.

По словам Рябоконя, в ходе "нулевых" чтений проекта бюджета Петербурга на 2026 год администрации районов города запрашивают дополнительные средства на субсидии для частных школ. При этом их размер может превышать 200 млн рублей на одно учреждение, а общий объем почти достигает 1 млрд рублей.

"Возникает резонный вопрос: неужели финансовые потребности всех городских школ уже полностью удовлетворены, а педагоги школ настолько довольны своей заработной платой, что город может позволить себе отдавать сотни миллионов рублей частным школам, стоимость обучения в которых порой превышает миллион рублей в год?", - задается вопросом Рябоконь.

Разобраться с этим комитет поручил Контрольно-счетной палате Петербурга. Сам Рябоконь, в свою очередь, обратился к профильному вице-губернатору с предложением перераспределять запрашиваемые на подобные цели субсидии средства. В частности, депутат призвал направлять эти деньги на повышение зарплат учителям.

Напомним, ранее Рябоконь вместе со своим коллегой Денисом Четырбоком ("Единая Россия") озадачились размером субсидий, запрашиваемых для частной школы "Газпрома". В рамках "нулевых" чтений администрация Петроградского района просила выделить ей 327 млн рублей на субсидии частным образовательным организациям. На это депутаты отметили, что "Газпром" является состоятельной организацией, и попросили уточнить, на что пойдут выделенные городом деньги.

Отметим, что в 2025 году правительство города направило 949 млн рублей из бюджета на субсидии частным образовательным организациям.

