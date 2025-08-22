Бельский принес соболезнования в связи со смертью тренера Руднева

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский принес 22 августа свои соболезнования в связи со смертью тренера по мини-футболу Юрия Руднева, слова парламентария опубликованы в его telegram-канале "БЕЛЬСКИЙ | О футболе в Питере". Руднев скончался на 71-м году жизни.

"Его игровая карьера была связана с ленинградским "Кировцем". На тренерском мостике наибольших успехов добился в мини-футболе. Четыре раза подопечные Юрия Николаевича выигрывали чемпионат России, один раз завоевали Кубок обладателей Кубков и Кубок УЕФА", — написал Бельский.

О смерти Руднева сообщил 22 августа мини-футбольный клуб "Ухта". В сообщении его назвали "одной из знаковых фигур российского футзала" и пообещали провести минуту молчания перед намеченным матчем.

Свой telegram-канал на футбольную тематику Бельский представил широкой публике в апреле, хотя первый пост в нем датируется 21 января. Сам спикер, помимо прочего, с декабря 2024 года занимает должность президента Федерации футбола Петербурга.

Андрей Казарлыга, фото: МФК "Ухта"