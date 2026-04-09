Володин: Количество оснований для выдворения мигрантов удвоят

Депутаты Государственной думы 13 апреля рассмотрят законопроект об усилении контроля за поведением иностранных граждан, сообщил в соцсетях спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Законопроектом предлагается увеличить перечень административных правонарушений, из-за которых мигрантов депортируют из России, с 22 статей до 43.

"Законопроектом предлагается почти вдвое расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранты будут подлежать выдворению — с 22 статей КоАП до 43. <...> Те, кто приезжает в нашу страну, должны соблюдать законы Российской Федерации," - отметил Володин в соцсетях.

Законопроект внесли в Госдуму 30 марта. Документ подготовил комитет по государственному строительству и законодательству. В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что в последние годы наблюдается усиление противоправной активности иностранных граждан. Их незаконные действия часто сопровождаются применением силы в отношении представителей власти и угрожают безопасности и здоровью российских граждан.

В расширенном перечне правонарушений могут оказаться неповиновение законному требованию сотрудника полиции, распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство, публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил России, нарушение общественного порядка и другое. Сейчас иностранцев депортируют за незаконный оборот наркотиков, нарушение иммиграционных правил и другое. За 2025 год из страны депортировали 72 тысячи иностранцев, рассказывал глава МВД Владимир Колокольцев.

Всего с 2024 года в Госдуме приняли 22 федеральных закона, нацеленных на ужесточение миграционной политики в стране. Например, в феврале Министерство финансов предложило повысить стоимость патента для трудовых мигрантов из безвизовых стран, а также ввести дополнительную плату за проживание их детей в России и усилить контроль за доходами иностранных граждан. Нововведения могут вступить в силу в 2027 году.

Дарья Нехорошева