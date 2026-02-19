Минфин предложил изменить условия патента для мигрантов

Кабмин 19 февраля обсудит пакет законопроектов Минфина, который предусматривает повышение стоимости патента для трудовых мигрантов из безвизовых стран, введение доплат за детей и усиление контроля за доходами, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на текст законопроекта. Поправки могут вступить в силу с 2027 года.

Как сообщает издание, изменения подготовлены по поручению президента Владимира Путина и предусматривают поправки к Налоговому кодексу и закону "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Минфин предлагает расширить круг иностранцев, обязанных платить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ - в том числе за счет тех, кто работает у физических лиц (домашний персонал).

Существенным нововведением станет обязанность доплачивать за проживающих в России несовершеннолетних детей и иных иждивенцев - по 50% от суммы платежа самого работника за каждого. По достижении 18 лет такие дети должны будут либо оформить собственный трудовой патент, либо покинуть страну при отсутствии иных законных оснований для проживания.

Также предлагается обязать обладателей патента подтверждать официальный доход не ниже прожиточного минимума в регионе с учетом членов семьи. При несоответствии требованиям продлить патент станет невозможно. Для контроля планируется автоматический обмен данными о доходах между ФНС и МВД.

Сейчас базовый платеж по патенту составляет 1,2 тысячи рублей за месяц, но с учетом коэффициентов в регионах сумма варьируется от 3,4 тысячи до 27,3 тысячи рублей.

По оценкам источников "Коммерсанта", ежегодно в Россию приезжают 3-3,5 млн трудовых мигрантов, около 2,5 млн получают трудовой патент. В Минфине рассчитывают, что новые меры позволят усилить миграционный учет и расширить налоговую базу.

Накануне начальник петербургского Главка Роман Плугин заявил, что ведомство планирует ходатайствовать о запрете работы мигрантов на объектах розничной и оптовой торговли. По его оценкам, по патентам в торговле трудятся пять тысяч иностранцев, но в реальности их гораздо больше из-за нелегального статуса многих работников. Заявление Плугина прозвучало в ходе его ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания в ответ на вопрос вице-спикера ЗакСа Павла Иткина.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру