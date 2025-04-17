Число осужденных за госизмену выросло почти в четыре раза в 2024 году

В России в 2024 году число обвинительных приговоров за государственную измену (ст. 275 УК РФ) выросло почти в четыре раза по сравнению с 2023 годом, сообщил 17 апреля ТАСС.

Всего в 2024 году за госизмену (ст. 275 УК РФ) были осуждены 145 человек. При этом в 2023 году количество обвинительных приговоров за такое преступление составило всего 39, что более чем в два раза больше, чем в 2022 года – тогда по этой статье осудили лишь 16 человек. Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы – в 2024 году получили два человека, а в 2023 году только один.

Треть получивших обвинительный приговор за госизмену являются молодыми людьми в возрасте до 24 лет: 40 из них находятся в возрасте от 18 до 24 лет и еще четверо – от 14 до 17 лет. 11 осужденных являются учащимися или студентами. При этом из 145 осужденных лишь семеро оказались женщинами. Трое привлеченных к ответственности по ст.275 УК РФ являлись госслужащими.

Более чем в два раза выросло количество осужденных за шпионаж (ст. 276 УК РФ) – с девяти в 2023 году до 23 в 2024 году. Число приговоров за сотрудничество с другим государством или иностранной организацией, направленное против безопасности России, (ст. 275.1 УК РФ) в 2023 году составило также девять. В 2024 году по этой статье осудили 21 человека.

Напомним, что с начала 2025 года в Петербурге вынесли как минимум один приговор в отношении обвиняемого в госизмене. Осужденный проведет за решеткой 9 лет. В середине марта по обвинению в госизмене суд арестовал одного мужчину и еще один был задержан в конце месяца правоохранителями.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру