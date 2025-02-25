Петербуржца осудили на 9 лет строгого режима по делу о госизмене

Санкт-Петербургский городской суд признал виновным в покушении на контрабанду ядовитых и взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ) Максима Мотовилова, сообщила 25 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мужчина отправится за решетку на 9 лет.

Дело Мотовилова рассматривалось в закрытом режиме. Мотовилов свою вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Согласно карточке дела на сайте суда, материалы поступили в суд в декабре 2024 года, на его рассмотрение ушло семь заседаний.

В качестве наказания суд назначил лишение свободы сроком на 8,5 лет. Ранее Мотовилов уже привлекался к ответственности, совокупный приговор составит 9 лет заключения в колонии строгого режима.

В мае 2024 года к 14 годам строгого режима по делу о госизмене приговорили физика Анатолия Маслова. Дело Маслова также слушалось в закрытом режиме.

фото: ЗАКС.Ру