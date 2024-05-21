ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:15

Суд Петербурга приговорил физика Александра Маслова к 14 годам строгого режима по делу о госизмене

фото ЗакС политика Суд Петербурга приговорил физика Александра Маслова к 14 годам строгого режима по делу о госизмене

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении физика Анатолия Маслова по статье о госизмене (ст.275 УК РФ), об этом 21 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как уточнили в суде, дело слушалось в закрытом режиме из-за наличия грифа "Совершенно секретно". 

Суд назначил Александру Маслову наказание в виде 14 лет строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и лишением права заниматься деятельностью, связанной с гостайной сроком на 2 года.

Дело в отношении Маслова и его коллег по Институту теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ) возбудили летом 2022 года. Как рассказала адвокат ученого, Маслов пережил в СИЗО инфаркт.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама