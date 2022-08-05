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Новости 15:30

В Новосибирске по делу о госизмене арестовали очередного ученого

фото ЗакС политика В Новосибирске по делу о госизмене арестовали очередного ученого

Суд в Новосибирске отправил под арест директора Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Шиплюка по делу о государственной измене (ст. 275 УК). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя института ИПТМ Василия Фомина.

"В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали. Ему вменяют то же, что и [ранее арестованному главному научному сотруднику института Анатолию] Маслову. Госизмена", - рассказал Фомин.

По его данным, арестанта уже этапировали в столичный следственный изолятор "Лефортово". Между тем, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замдиректора ИПТМ по науке Андрея Сидоренко, преследование Шиплюка, имеющего статус подозреваемого, не связано с делом 75-летнего Маслова.

Отметим, что нынешним летом по аналогичному делу в Новосибирске также арестовали завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера. Ученого, больного последней стадией рака, этапировали в московский следственный изолятор, где он спустя два дня скончался.


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