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Новости 16:12

В Новосибирске суд арестовал 75-летнего ученого по делу о госизмене

фото ЗакС политика В Новосибирске суд арестовал 75-летнего ученого по делу о госизмене

Советский районный суд Новосибирска арестовал по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) 75-летнего главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова, пишет 2 июля "Медиазона"*. Само заседание состоялось 28 июня, после чего ученого этапировали в московское СИЗО "Лефортово", сообщило издание со ссылкой на Akadem.info.

Детали дела доподлинно неизвестны. Существует предположение, что Маслову могут инкриминировать передачу Китаю сведений, связанных с гиперзвуком, уточняет "Медиазона"*.

Ранее стало известно об аресте в Новосибирске ученого Дмитрия Колкера по подозрению в госизмене — его также обвиняют в передаче секретных сведений КНР. По словам родных, у Колкера четвертая стадия рака поджелудочной железы, задерживали его непосредственно в больнице. После суда его доставили в СИЗО "Лефортово".

*Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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