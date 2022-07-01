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Больного раком ученого арестовали в Новосибирске

фото ЗакС политика Больного раком ученого арестовали в Новосибирске

Суд в Новосибирске арестовал до 29 августа завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера, сообщило утром 1 июля ТАСС со ссылкой на управление судебного департамента региона. Ученого подозревают в совершении государственной измены.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), до 29.08.2022", — цитирует ТАСС сообщение судебного управления.

О задержании имеющего онкологическое заболевание Колкера стало известно накануне. По словам его родных, сотрудники ФСБ увезли находящегося на четвертой стадии рака поджелудочной железы мужчину из больницы.

По версии следствия, Колкер передал секретные данные китайским спецслужбам во время визита в эту страну с лекциями для местных студентов. При этом его сын Максим утверждает, что в поездке ученого сопровождал сотрудник ФСБ, который визировал все его презентации перед выступлениями. Сейчас арестованный переведен в московское СИЗО "Лефортово", уточнил его сын.


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