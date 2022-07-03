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Новости 11:04

Обвиненный в госизмене и больной раком ученый умер в заключении

фото ЗакС политика Обвиненный в госизмене и больной раком ученый умер в заключении

Специалист по лазерной спектрологии Дмитрий Колкер, арестованный по делу о государственной измене на уходящей неделе, скончался в московской городской клинической больнице № 29, передает "Комсомольская правда - Новосибирск". Газета ссылается на телеграмму, которую опубликовали родственники физика.

Ученого арестовали, когда он страдал от последней стадии рака и не мог самостоятельно питаться. Задержание произошло в новосибирской больнице, после чего Колкера увезли в Москву.

По версии следствия, во время цикла лекций в Китае Колкер мог разгласить научно-технические сведения, представляющие собой государственную тайну. Физик работал в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) и Новосибирском государственном университете (НГУ).

Накануне в Новосибирске по аналогичному делу суд отправил в СИЗО 75-летнего главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова.


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