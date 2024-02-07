У арестованного по делу о госизмене 77-летнего физика Маслова случился инфаркт

Находящийся в СИЗО и обвиняемый в госизмене (ст. 275 УК) новосибирский физик Анатолий Маслов пережил сердечный приступ. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката Ольгу Динзе.

"Его стабилизировали медикаментозно, не госпитализировали, предупредили, что может быть рецидив", - рассказала защитница фигуранта.

Дело Маслова слушается в Петербурге, при этом предварительное заключение он отбывает в столичном "Лефортово". Свою вину 77-летний ученый продолжает отрицать. Динзе предположила, что процесс продлится как минимум до конца этого месяца.

Дело в отношении Маслова и его коллег по Институту теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ) возбудили летом 2022 года. Будучи главным специалистом ИТПМ, ученый до ареста специализировался на исследованиях в области аэрогазодинамики. Директор института Александр Шиплюк тоже преследуется по обвинению в госизмене.

Фото: ЗАКС.Ру