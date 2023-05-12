Горсуд рассмотрит дело о госизмене в отношении новосибирского физика Маслова

Городской суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело против физика Анатолия Маслова, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Северной столицы. Ученого обвиняют в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ).

Материалы дела с грифом "Совершенно секретно" переданы судье. Сам Маслов пребывает в СИЗО.

Маслов был арестован в возрасте 75 лет в конце июня прошлого года в Новосибирске по подозрению в совершении государственной измены. Как сообщали СМИ, предположительно, ему могут инкриминировать передачу секретных сведений Китаю. После ареста ученый был этапирован в московское СИЗО "Лефортово".

Помимо Маслова, летом 2022 года в Новосибирске были арестованы ученые Александр Шиплюк и Дмитрий Колкер. Последний в момент ареста был болен раком, он скончался в московском СИЗО вскоре после ареста.