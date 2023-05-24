Обвиняемому в госизмене ученому Анатолию Маслову продлили арест на полгода

Санкт-Петербургский городской суд 24 мая на полгода продлил арест 76-летнему ученому Анатолию Маслову, обвиняемому в госизмене (ст. 275 УК). Ученый будет находится под стражей в СИЗО, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе судов.

Суд в Петербурге зарегистрировал уголовное дело под грифом "совершенно секретно" 12 мая. Летом 2022 года Маслова задержали в Новосибирске. Следствие полагает, что ученый мог передать данные, представляющие государственную тайну. До недавнего времени Маслова держали в московском СИЗО "Лефортово". Дело расследовал Центральный аппарат ФСБ России.

Маслов работал главным научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики СО РАН и считается известным специалистом в области динамики вязкого газа.

Кроме Маслова, в Новосибирске были задержаны еще двое ученых: Александр Шиплюк и Дмитрий Колкер. Последний скончался от рака в СИЗО.

Константин Леньков