В Петербурге задержали подозреваемого в госизмене

Сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали подозреваемого в госизмене, сообщил 28 марта ТАСС. Силовую поддержку в задержании оказали бойцы ОМОН.

По версии следствия, мужчина якобы занимался администрированием проукраинских и оппозиционных интернет-ресурсов, а также мог оказывать финансовую поддержку армии Украины через представителя украинской военной разведки.

"Все противоправные действия подозреваемый осуществлял инициативно и на безвозмездной основе", - заявили в пресс-службе ведомства.

На опубликованном "Фонтанкой.ру" видео с задержания мужчина заявляет, что является сторонником идей Алексея Навального* и занимается распространение наркотиков по Петербургу и Ленобласти. Финансовую поддержку ВСУ он якобы осуществлял добровольно через криптовалютный кошелек.

Следственная служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти возбудила уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ), задержанного заключили под стражу.

Напомним, что 24 марта стало известно о задержании сотрудника центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов РФ по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Он якобы мог передавать информацию о нахождении подразделений ВС России, а также о проведении работ для защиты промышленных и энергетических объектов на приграничных территориях представителям Украины.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список экстремистов и террористов

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру