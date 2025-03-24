Сотрудника контрольно-надзорного органа РФ арестовали по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ России задержали сотрудника центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов РФ по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства 24 марта. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, задержанный якобы связался с представителями Украины, чтобы оказать им содействие в деятельности, направленной против безопасности России. Мужчина, как считают в ФСБ, мог передать украинской стороне информацию о нахождении подразделений ВС России, а также о проведении работ для защиты промышленных и энергетических объектов на приграничных территориях.

Ранее ЗАКС.Ру писал об аресте жителя Ленобласти по подозрению в госизмене. Следствие предполагает, что задержанный якобы перевел 12,5 тысяч рублей в фонд, занимающийся покупкой вооружения для Украины.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру