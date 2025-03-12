Петербургский суд арестовал фигуранта дела о госизмене

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для Ильи Тарасова, обвиняемого в государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судом 12 марта. Он пробудет под стражей минимум до 10 мая.

По версии следствия, в конце февраля Тарасов, находившийся в тот момент в городе Приозерске Ленобласти, будучи несогласным с политическим курсом страны, якобы перевел более 12,5 тысяч рублей в фонд, занимающийся покупкой вооружения для Украины. Мужчину задержали 11 марта, ему было предъявлено обвинение.

Тарасов свою вину признал. Максимальное наказание по данной статье – пожизненное заключение.

В конце февраля Петербургский городской суд признал виновным в покушении на контрабанду ядовитых и взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ) Максима Мотовилова. Он проведет за решеткой 9 лет.

фото: ЗАКС.Ру