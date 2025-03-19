Восстановление частично разрушенного дома на Гороховой перенесли на 2026 год

Реконструкция дома № 73 на Гороховой улице, частично обрушившегося в декабре 2023 года, должна пройти в период с апреля по октябрь 2026 года, сообщил 19 марта РБК. Об этом изданию рассказали в пресс-службе жилищного комитета Петербурга.

Сейчас реконструкция не проводится из-за того, что не все жители дома были расселены. Пока в здании продолжают проживать люди, мониторингом его технического состояния занимается "Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Санкт-Петербурга", находящаяся в ведении жилкома. Администрация Адмиралтейского района должна освободить дом от жильцов до 15 апреля 2026 года.

"Осуществить реконструкцию дома не позднее 6 месяцев с момента его расселения. Учитывая, что в настоящее время дом не расселен, мероприятия по реконструкции не осуществляются", - цитирует пресс-службу комитета РБК.

В ведомстве также отметили, что во дворе дома разобрали и вывезли обрушившиеся конструкции. Там же установили защитные деревянные и металлические ограждения, а доступ в аварийную зону ограничили.

Напомним, что в марте 2024 года из-за разрушения дома на Гороховой было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК). В апреле того же года председатель жилкома Олег Зотов заявил, что дом был признан аварийным и подлежащим реконструкции. Собственников и арендаторов помещений обещали переселить в другое жилье, предоставленное городом.

В начале марта 2025 года ЗАКС.Ру писал, что бывшего руководителя ООО "Жилкомсервис Адмиралтейского района" будут судить по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК) из-за обрушения дома.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру