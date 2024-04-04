Зотов сообщил о планах реконструировать рухнувший дом на Гороховой

Городская межведомственная комиссия признала аварийным частично обрушившийся в конце 2023 года дом № 73 по Гороховой улице, сообщил 4 апреля глава жилищного комитета Олег Зотов. По его словам, здание сочли подлежащим реконструкции.

Участники заседания рассмотрели отчет экспертов о наличии признаков аварийности конструкций здания. Как сообщил Зотов, с выводами согласились специалисты городской аварийно-восстановительной службы.

"Членами комиссии единогласно принято решение о признании дома аварийным и в последующем подлежащим реконструкции", — передает слова главы комитета ТАСС.

Собственники и наниматели помещений переселятся в другое жилье, отметил Зотов. По сообщению "Фонтанки", для получения компенсаций по рыночной стоимости им потребуется ждать полгода с момента подписания документов об аварийности.

Здание на Гороховой улице обрушилось ночью 20 декабря прошлого года, в результате инцидента никто не пострадал. В конце марта Следственный комитет интерпретировал произошедшее как халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба.

Фото: ЗАКС.Ру