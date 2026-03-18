Новости 18 марта 2026, 17:20

Главу сельской администрации в Ленобласти уволили, не найдя сведения о дипломе

 В Тихвинском районе Ленинградской области расторгли контракт с главой МА "Коськовское сельское поселение" Михаилом Степановым из-за отсутствия сведений о высшем образовании, сообщила региональная прокуратура 18 марта. Решение принято по итогам проверки, организованной надзорным ведомством.

Прокуратура не обнаружила в личном деле чиновника документы, подтверждающие наличие высшего образования, обязательного для работы в должности главы администрации. По закону требуется диплом не ниже уровня специалитета или магистратуры. После выявления нарушения Тихвинский городской прокурор опротестовал решение совета депутатов о назначении Степанова. В результате с чиновником расторгли договор.

Степанов занял пост главы 23 октября 2024 года, с ним заключили контракт сроком на пять лет. Исходя из данных, опубликованных на сайте администрации, чиновник получил среднее профессиональное образование и окончил Всеволожский сельскохозяйственный техникум в 1988 году.

Накануне во Всеволожском районе Ленобласти задержали главу МА "Рахьинское сельское поселение" Романа Федорцова по подозрению в превышении должностных полномочий. По предварительным данным, в Рахье завышали цены при расселении граждан из аварийного жилья. По материалам управления ФСБ Ленобласти возбуждено уголовное дело. 

Екатерина Гусева


