Суд лишил блогера Маркаряна свободы на 4,5 года

Московский городской суд 5 марта приговорил блогера Арсена Маркаряна к 4,5 годам колонии по делу о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Также ему запретили в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Дело рассматривалось в особом порядке.

"Дело рассматривалось в особом порядке в связи с полным признанием вины и согласием с предъявленным обвинением", - рассказали в пресс-службе.

Ранее прокурор попросил приговорить Маркаряна к 6 годам и 10 месяцам колонии общего режима.

Как установило следствие, виновный в 2022-2025 годах занимался оправданием нацизма и пренебрежительно высказывался о защитниках Отечества.

В августе 2025 года блогера задержали на 17 суток. По версии прокуратуры, он опубликовал ролик с оскорблениями памяти защитников Отечества. Тогда блогер вину не признал и сказал, что не узнает человека на видеозаписи. В ноябре 2025 года его оштрафовали на 15 тысяч рублей из-за рассуждений о психотропных веществах в одном из видео.

Маркарян снимал видео о мужском саморазвитии, лидерстве и дисциплине. На его канал на YouTube подписаны более 42 тысяч пользователей.

