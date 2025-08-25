В Петербурге обследуют 2,7 тысячи бомбоубежищ в 2025 году

В 2025 году в Петербурге проходит обследование 2 633 защитных сооружений гражданской обороны, сообщил 25 августа председатель комитета по законности и правопорядку Андрей Голомбиевский. Заявление прозвучало в ходе "нулевых чтений" бюджета города на 2026 и плановый период 2027-2028 годов, которые проходят в Законодательном собрании.

По словам Голомбиевского, большинство защитных сооружений в городе нуждаются в ремонте. Работы будут проводиться в рамках адресной инвестиционной программы.

— Ремонт защитных сооружений будет осуществляться по мере готовности актов технического обследования, — уточнил глава комитета.

Как писала в августе 2024 года "Фонтанка", в Петербурге за состояние отдельно стоящих защитных сооружений, а также сооружений в нежилых зданиях отвечает Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты. Районные жилагентства ответственны за убежища в жилых домах. Конкурсы на обследование убежищ в нескольких районах города были объявлены в феврале 2025 года.

Андрей Казарлыга