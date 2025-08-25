ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
25 августа 2025, 16:13

В Петербурге не будут ограничивать проведение линеек 1 сентября

Школьные линейки 1 сентября пройдут в Петербурге без ограничений по классам, сообщила 25 августа "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу комитета по образованию. Подобные меры уже были введены в ряде российских регионов.

Как подчеркнули в ведомстве, в Северной столице 1 сентября не запланировано введение ограничений на проведение линеек для каких-либо классов. При этом окончательное решение о формате мероприятия принимает администрация школы.

Ранее стало известно, что в Челябинске линейки 1 сентября проведут только для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов. Кроме того, в целях усиления мер безопасности школьные линейки в Курской области должны будут проходить в закрытых помещениях с ограниченным числом участников. 

Напомним, в конце июля в Петербурге отменили проведение Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал отмены с "соображениями безопасности". Кроме того, праздничный концерт в часть Дня ВМФ был перенесен с Дворцовой площади в центре Петербурга на Якорную площадь в Кронштадте. 

Анастасия Луценко, фото: unsplash


