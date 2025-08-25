Филимонов и Лукашенко обсудили "Песняров" и договорились о сотрудничестве

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в рамках своего рабочего визита в Минск, сообщил 25 августа Филимонов в своем Telegram-канале. В ходе визита Филимонов и Лукашенко договорились развивать сотрудничество.

"Беларусь — давний и надёжный партнёр Вологодской области. Обсудили углубление и расширение сотрудничества в сферах промышленности и туризма, социокультурного взаимодействия. <…> Договорённости закрепим в программе развития сотрудничества между Правительством Вологодской области и Правительством Республики Беларусь до 2028 года. Документ будет подписан сегодня", - написал Филимонов в публикации.

Лукашенко начал встречу, напомнив о песне "Вологда" белорусского ВИА "Песняры". По словам президента, благодаря этой композиции Вологодчина стала "очень близкой" для Беларуси. "Великая песня, которую ценят и в Вологде, и у нас в Беларуси!", - заявил Лукашенко.

После этого стороны приступили к обсуждению сотрудничества между страной и регионом. Среди ключевых сфер сотрудничества Лукашенко назвал машиностроение, строительство, продукты питания и гуманитарную сферу.

Так, президент Беларуси предложил для Волгодчины индивидуальную финансовую программу по приобретению белорусской техники и по ее сервисному обслуживанию. Кроме того, Лукашенко заявил о заинтересованности в открытии совместных производств белорусских тракторов в Вологодской области. В свою очередь, Филимонов предложил локализовать производство пожарных автомобилей на территории ОЭЗ "Вологодская".

Отдельно в ходе встречи глава Беларуси выделил поставки лифтов. Он отметил, что на территории всего постсоветского пространства ведется замена устаревшего оборудования. В этой сфере Лукашенко предложил Филимонов действовать по опыту "Невского лифта" в Петербурге, а именно открыть акционерное общество по производству лифтов на территории Вологодской области.

Наконец, стороны обсудили вопрос наращивания туристского обмена. В частности, Филимонов предложил создать резиденцию белорусского Деда Мороза в Великом Устюге для совместных мероприятий двух зимних волшебников.

В Минск Филимонов прибыл 24 августа. В столице Беларуси 24 и 25 августа проходят Дни Вологодской области. В ходе визита глава Вологодчины посетил саму ярмарку, завод МАЗ, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, а также возложил цветы к Монументу Победы.

Напомним, в начале августа Филимонов посетил открытие Дней Вологодской области в Петербурге.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Филимонова