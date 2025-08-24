Трое граждан Китая пострадали после инцидента в порту Усть-Луга

В администрации Ленинградской области сообщили о трех гражданах Китая, которым потребовалась медицинская помощь из-за падения строительных лесов на площадке газоперерабатывающего комплекса. Они находятся в Кингисеппской больнице.

"Причины травм выясняются. Одна из версий - падение на леса обломков БПЛА", - говорится в сообщении администрации региона от 24 августа.

Утром Кингисеппский район, в частности порт Усть-Луга, подвергся атаке беспилотников. Всего за несколько часов там уничтожили 18 беспилотников, десять из которых - над территорией порта. Из-за падения обломков произошел пожар на терминале НОВАТЭК. К полудню открытый огонь ликвидирован.

Константин Леньков