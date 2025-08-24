Утром над портом Усть-Луга сбили 10 беспилотников

Ранним утром 24 августа в порту Усть-Луга сбили 10 беспилотников. Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на терминале НОВАТЭК, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своих соцсетях. Экстренные службы занимаются тушением пожара. По предварительным данным никто не пострадал.

"Пожарные локализуют возгорание на площадке терминала в Усть-Луге. Емкости с топливом не затронуты огнем", - говорится в сообщении Дрозденко.

Об угрозе атаки БПЛА глава региона проинформировал в 5:45. В 7:00 силами противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника в Кингисеппском районе. В 9:22 Дрозденко заявил еще о двух сбитых БПЛА.

С утра действуют ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропорту "Пулково". Пресс-служба Росавиации заявила о предпринимаемых мерах безопасности в 4:01. В "Пулково" заявили, что воздушная гавань работает в условиях ограничений уже около 18 часов.

Накануне, 23 августа, Петербург и Ленобласть также подверглись атаке беспилотников. В Пушкинском и Красносельском районе сбили по одному беспилотнику. Еще шесть — в Ленинградской области.

Константин Леньков