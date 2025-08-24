Полиция задержала в Петербурге подозреваемого в мошенничестве на сумму свыше 4 млн рублей

Сотрудники полиции задержали в Калининском районе Петербурга 57-летнего мужчину, подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Правоохранительные органы считают его причастным к обману пенсионеров на сумму 4,25 млн рублей, сообщили ЗАКС.Ру в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 24 августа.

По информации силовиков, в начале августа неизвестные, представившись сотрудниками банка, по телефону убедили 85-летнюю жительницу города передать крупную сумму денег курьеру, чтобы положить их на "безопасный счет". Пенсионерка потеряла 1,75 млн рублей. Примерно через три недели в полицию обратилась 78-летняя женщина, которая передала курьерам порядка 2,5 млн рублей. Ей звонили неизвестные, представляясь сотрудниками различных структур, которые убедили ее передать денежные средства под предлогом сохранности.

Возбуждено два уголовных дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Подозреваемого задержали вечером 22 августа возле дома на улице Ушинского.

В середине августа ЗАКС.Ру рассказывал о пенсионере, который для "декларирования" денежных средств передал мошенникам 15 млн рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру