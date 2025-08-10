Пожилой петербуржец отдал мошенникам 15 млн рублей

Сотрудники полиции Кировского района Петербурга возбудили дело о мошенничестве после обращения мужчины 1956 года рождения, который передал телефонным мошенникам 15 млн рублей, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 августа.

По данным правоохранительных органов, 7 августа пенсионеру позвонили неизвестные, которые под предлогом "декларирования денежных средств" убедили его передать крупную сумму денег курьеру. Передача средств произошла возле подъезда его дома на Турбинной улице.

Силовики возбудили дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Сейчас они принимают меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как завкафедрой петербургского вуза отдал мошенникам 10 млн рублей. Научный сотрудник пердал свои сбережения под предлогом инвестиций в некий проект.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру