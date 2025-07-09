Завкафедрой петербургского вуза отдал мошеннику 10 млн рублей

Сотрудники петербургской полиции задержали мужчину, подозреваемого в серийном мошенничестве, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 9 июля. Одной из его жертв стал завкафедрой петербургского вуза.

Как говорится в публикации, 8 июля в полицию Московского района обратился 71-летний заведующий кафедрой одного из петербургских вузов. По словам научного сотрудника, ранее он познакомился с 40-летним мужчиной, который в 2023 году убедил его вложить свои деньги в инвестиционный проект. В итоге завкафедрой отдал ему 10 млн рублей.

Позднее полицейские задержали подозреваемого мужчину возле дома 37, корпус 1, по Варшавской улице. Задержанного поместили в изолятор.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). По оперативным данным, завкафедрой может являться не единственной жертвой "финансового брокера".

Напомним, днем ранее глава петербургского отделения партии "Новые люди" Анастасия Васильева рассказала о мошенниках, действующих от ее имени. По ее словам, неизвестные пишут людям в социальных сетях, представляясь ею, и просят прислать паспортные данные, якобы необходимые для выдвижения на выборы.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру