Трем начальникам отделов полиции из Ленобласти предъявили обвинения во взятках

Начальникам 128-го, 87-го и 97-го отделов полиции Всеволожского района Ленобласти, задержанным после обысков накануне, предъявлены обвинения в получении взяток (ст. 290 УК РФ), сообщили 11 июля в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу.

По версии следствия, начальник 128-го отдела полиции в период с августа 2018 года по май 2025 года мог ежемесячно получать от коммерсантов через посредника по 40 тысяч рублей. Общую сумму предполагаемых взяток в ведомстве оценивают в 3,8 млн рублей. Глава 87-го отдела якобы получал по 30 тысяч рублей с мая по октябрь 2024 года, а руководитель 97-го отдела, как считают в СК, мог получать те же суммы в период с марта по май 2025 года.

Обвинения также были предъявлены предполагаемому посреднику и трем предпринимателям. Следствие планирует ходатайствовать о заключении фигурантов дела под стражу на время дальнейшего расследования.

Напомним, об обысках и задержаниях в отделах полиции Всеволожского района стало известно 10 июля. По данным управления собственной безопасности МВД, предприниматели из стран ближнего зарубежья продавали алкогольную и табачную продукцию сомнительного происхождения, а некие сотрудники полиции могли оказывать им в этом покровительство.

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