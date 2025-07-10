УСБ проводит обыски и задержания в отделах полиции Всеволожского района

Оперативники собственной безопасности ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти провели обыски в отделах полиции Всеволожского района Ленобласти, а также по месту жительства их сотрудников, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ведомства. Некоторые полицейские были задержаны.

По версии следствия, ряд должностных лиц, включая руководство полиции Всеволожского района, якобы с 2023 года в обмен на деньги оказывали покровительство коммерсантам-иностранцам, торгующим на территории района. По данным УСБ, предприниматели из стран ближнего зарубежья продавали алкогольную и табачную продукцию сомнительного происхождения. Кроме того, они привлекали к работе на торговых точках своих соотечественников-мигрантов.

На основании этого силовики 10 июля провели обыски и задержания по местам проживания подозреваемых и их связей, а также по местам жительства и торговым точкам предпринимателей. Материалы службы собственной безопасности были переданы в следственные органы. Кроме того, полиция проверяет законность деятельности указанных коммерсантов, а также легальность нахождения и трудовой деятельности их работников на территории страны.

Как сообщили в пресс-службе Следкома, обыски прошли в 87-м, 88-м, 97-м, 128-м отделах полиции Всеволожского района Ленобласти, а также по месту жительства их должностных лиц.

Кроме того, следствие возбудило уголовное дело о посредничестве во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) в отношении одного из коммерсантов. По версии следствия, в июле 2024 года он якобы выступил посредником в передаче взятки в размере 154 тысячи рублей от предпринимателей сотрудникам полиции.

Напомним, днем ранее бывшему заместителю начальника 9-го отдела полиции Красносельского района предъявили обвинение в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Вместе с ним по делу проходят бывший начальник отдела и экс-замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. По версии следствия, правоохранители якобы также оказывали покровительство коммерсантам в обмен на взятки.

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео Следкома