Экс-замначальника отдела полиции предъявили обвинение во взяточничестве

Бывшему заместителю начальника 9-го отдела полиции Красносельского района предъявили обвинение в получении взятки (ст. 290 УК РФ), сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу 9 июля. Вместе с ним по делу проходят бывший начальник отдела и экс-замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

По версии следствия, в апреле 2024 года замначальника 9-го отдела полиции якобы потребовал у одного коммерсанта ежемесячно передавать ему выплаты в размере 120 тысяч рублей. В обмен на это сотрудник полиции мог обещать ему общее покровительство, непроведение проверок по выявление контрафактного табака на принадлежащих предпринимателю точках и непривлечение его к ответственности, если подобные нарушения все-таки будут выявлены.

Всего в период с апреля по август 2024 года обвиняемый якобы мог получить не менее 600 тысяч рублей, 450 тысяч из которых он передал начальнику отдела экономической безопасности по ранее достигнутой договоренности. Следствие направило в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее бывшему начальнику отдела экономической безопасности была избрана такая же мера.

Напомним, в мае стало известно, что следственный отдел по Красносельскому району расследует уголовное дело о получении взятки (ст. 290 УК РФ). Тогда сообщалось, что дело было возбуждено в отношении бывшего начальника отдела экономической безопасности и бывшего начальника отдела полиции.

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео петербургского Следкома