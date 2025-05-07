Двух сотрудников полиции Красносельского района подозревают в получении взятки

Оперативники Управления собственной безопасности Главка возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении двух начальников подразделений полиции в Красносельском районе, сообщила 7 мая пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В сообщении пресс-службы говорится, что ранее сотрудники собственной безопасности Главка пресекли незаконную деятельность начальника одного из отделов полиции Красносельского района. Как предварительно установило следствие, руководитель мог получить взятку в размере 195 тысяч рублей от неназванного предпринимателя в обмен на покровительство и непривлечение к ответственности за нарушения в сфере торговли.

Позднее, 6 мая, оперативники смогли установить причастность начальника еще одного подразделения полиции района к этой криминальной схеме. На основе собранных данных следователи решили возбудить уголовные дела о получении должностными лицами взятки в особо крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении обоих фигурантов.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Правоохранители продолжают работу по установлению других лиц, которые могут быть причастны к незаконной деятельности.

Напомним, что в конце апреля Следком предъявил обвинение шести сотрудникам управления полиции на метрополитене в получении взятки организованной группой (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, они брали взятки за непривлечение к административной ответственности мигрантов, нарушивших правила пребывания в России.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру