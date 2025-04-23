СК предъявил обвинение по делу о взятках шести полицейским и иностранцу

В общей сложности шести сотрудникам полиции и одному иностранному гражданину предъявлены обвинения по делу о получении взяток от мигрантов, сообщили 23 апреля в Главном следственном управлении СК по Петербургу. В отношении силовиков возбуждено дело о получении взятки организованной группой (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ), иностранец обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с 1 января по 7 февраля 2025 года шестеро сотрудников управления полиции на метрополитене вступили в сговор с целью получения взяток за непривлечение к административной ответственности мигрантов, нарушивших правила пребывания в России. С этой целью они якобы приискали иностранца, который предоставил им реквизиты банковского счета для перечисления средств, полученных незаконным образом.

Сумма полученных взяток от иностранцев составила не менее 24 тысяч рублей, заявили в СК. Согласно опубликованному сообщению, проверки проводились на станциях метро "Звенигородская", "Купчино", "Московская", "Пушкинская", "Садовая" и "Сенная площадь". Средства от нарушителей перечислялись на расчетный счет посредника, который затем якобы передал их полицейским.

О задержании сотрудников полиции по подозрению во взяточничестве стало известно накануне. Как сообщали в СК, следственные действия развернулись по 11 адресам.

Андрей Казарлыга, фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу (скриншот видео)