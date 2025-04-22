Полицейские задержали коллег из-за подозрений в получении взяток от мигрантов

Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали нескольких сотрудников управления полиции на метрополитене из-за подозрений во взяточничестве. По версии правоохранительных органов, их коллеги якобы получили вознаграждение от иностранных граждан за непринятие мер по пресечению миграционных правонарушений, рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе петербургского Главка 22 апреля.

События, которые вменяют полицейским, происходили с июня 2024 года по февраль 2025 года. Сколько именно человек было задержано, в полиции не уточнили, однако судя по видео с оперативных мероприятий, силовики пришли к трем коллегам. Их доставили в следственный отдел по Центральному району.

"При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке. Мероприятия, направленные на противодействие коррупционным преступлениям, продолжаются", - рассказали в ведомстве.

В начале марта стало известно, что перед судом предстанет бывший участковый из Адмиралтейского района, который обвиняется в организации незаконной миграции. По данным следствия, он ежемесячно получал деньги от иностранцев, которые работали на Сенном рынке.

Обновление: СК возбудил уголовное дело по статьям о получении взятки (ст. 290 УК) и посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК). Следственные действия прошли по 11 адресам. По версии следствия, во время проверки законности пребывания иностранцев полицейские на станции метро "Звенигородская" якобы потребовали от мигрантов 20 тысяч рублей за непривлечение их к ответственности.

Константин Леньков / Кадр из видео ГУ МВД по СПб и ЛО