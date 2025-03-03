Экс-участкового из Адмиралтейского района будут судить за организацию незаконной миграции

В Петербурге перед судом предстанет бывший участковый уполномоченный полиции в Адмиралтейском районе, обвиняемый в получении взяток, превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции, об этом 3 марта сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

По данным следователей, с февраля по август 2023 года обвиняемый требовал от мигрантов, работавших на Сенном рынке, ежемесячные выплаты в размере 4–5 тысяч рублей, обещая не привлекать их к административной ответственности. В итоге он получил не менее 116,5 тысяч рублей.

Кроме того, с мая 2022 года по апрель 2024 года бывший участковый, предположительно, покрывал нелегальных мигрантов, а также содействовал изготовлению поддельных документов. За это он получил около 300 тысяч рублей.

В апреле мужчину задержали. С этого момента следователи начали проводить различные проверки: были проведены обыски, в том числе по местам проживания мигрантов, задержаны 130 человек. На данный момент уголовное дело направлено в суд. Бывший участковый и двое его предполагаемых сообщников находятся под стражей.

Напомним, что в выходные сотрудники петербургской полиции рассказали, что на Туристской улице была выявлена "резиновая" квартира. Владелец прописал в ней порядка 30 иностранных граждан из Средней Азии.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу