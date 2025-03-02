Полицейские выявили "резиновую" квартиру с 30 мигрантами в Приморском районе

Сотрудники полиции Приморского района Петербурга пресекли деятельность фиктивного регистратора мигрантов, об этом 2 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

Правоохранители выяснили, что в квартире на Туристской улице было прописано порядка 30 приезжих из Средней Азии. Владельцем жилья оказался 20-летний молодой человек. Оперативники также установили его сообщника – 23-летнего неработающего жителя Бронницкой улицы.

По версии следствия, сообщник подыскивал мигрантов, которым за 500–1000 рублей помогал с оформлением необходимых для регистрации документов. Для фиктивной прописки он использовал квартиру своего знакомого, передавая ему часть денег.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) и о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина (322.3 УК РФ). Владельцу квартиры избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении второго фигуранта вопрос решается.

Напомним, что недавно стало известно о петербурженке, которая в своей квартире в Шушарах прописала пять иностранных граждан, при этом они там жить не собирались.

Фото: ЗАКС.Ру